Torna la raccolta alimentare | aderite

(Di giovedì 7 marzo 2024) Mentre si fa la spesa per la propria famiglia, si pensa anche a chi si trova in difficoltà. Sabato in diversi punti vendita e supermercatila, uno dei quattro appuntamenti dell’anno per dare una mano alle famiglie più fragili. Nel 2023 sono stati 40.678 i prodotti infilati nei riconoscibili sacchetti gialli e distribuiti ai 13 enti che fanno parte della rete costituita durante la pandemia. Quasi tutti dal 2022 all’anno scorso hanno visto aumentare le famiglie che bussano alla loro porta per avere un pacco con generi di prima necessità e prodotti per l’igiene personale. Caritas diocesana, per esempio, è passata da 130 a 180 famiglie (e 2.460 pacchi distribuiti), la Croce Rossa da 255 a 340, la parrocchia di Sant’Alessandro da 55 a 75 e Just family da 5 a 20. In totale sono stati oltre un migliaio i nuclei che ...