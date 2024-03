Torna il giudice in fuga di "The Bad Guy"

Amici 23, anticipazioni registrazione 11 gennaio . Arisa torna nel programma come giudice della gara di canto. Arrivano le anticipazioni dell’ultima ... (2anews)

Gli ultimi rumor informano che Wanda Nara torna a Ballando con le stelle dopo la vittoria come giudice : cosa è emerso L'articolo Wanda Nara torna a Ballando ... (novella2000)

“Chiesa nostra”, il documentario sui rapporti tra boss e potere religioso: così tra “inchini” e coperture i parroci normalizzarono i clan: “Cosa ha contribuito allo strapotere della mafia Un clima generale, un contesto di connivenze in cui non puoi non pensare all’atteggiamento tenuto dalla Chiesa” ...ilfattoquotidiano

Torna in libreria il volume su Califano di Salvatore Coccoluto: Esce in libreria la nuova edizione del libro "Franco Califano. Non escludo il ritorno", scritto dall'autore e giornalista Salvatore Coccoluto.corrierenazionale

Scippo della borsa commesso per noia, era stato prosciolto ed espulso: Torna a Pordenone, arrestato ma subito libero: Un 23enne marocchino, otto mesi dopo il provvedimento emesso a suo carico è stato sorpreso dalla polizia locale durante un controllo ...messaggeroveneto.gelocal