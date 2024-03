Torino | sgominato giro di prostituzione che sfruttava le tossicodipendenti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 7 marzo 2024) :in cambio di droga Undichelein crisi di astinenza. È quanto scoperto dalla Squadra Mobile diche ha arrestato una donna transessuale di 53 anni, Monique, accusata di sfruttamento dellae favoreggiamento. Le vittime, una decina tra madri e studentesse, venivano adescate da Monique con la promessa di crack in cambio di prestazioni sessuali. Le donne, vulnerabili a causa della loro dipendenza, venivano poi costrette a prostituirsi per ottenere la droga. “I pagamenti dei clienti generalmente andavano dai 30 ai 50 euro a seconda delle richieste. Ma noi non vedevamo i soldi, ricevevamo soltanto la droga. Pubblicavo annunci su un sito di incontri e aspettavo i clienti in via Urbino. Mi è ...