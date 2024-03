Torino | Juric | 'Squalifica generosa Non ho mai avuto uno come Zapata'

In previsione dell’incontro di Serie A Napoli- Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa, ecco le parole del tecnico 24 ore di attesa o poco più e ... (calcionews24)

Torino, Juric in conferenza: "Napoli in crescita e hanno fuoriclasse, sarà dura! Tameze e Ilic out, su Orsato...": Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli. "Sono fuoriclasse, bisogna lavorare bene sulle posizioni e limitare i ...tuttonapoli

Napoli-Torino, Juric vede l'Europa: «Loro stanno meglio, ci serve colpo a effetto»: «Ci mancano solo i risultati per dare un giudizio positivo. La squadra, dopo un inizio così così, è arrivata ad un'espressione di gioco molto alto. Per ...ilmattino

Torino, torna il Buongiorno: monumento ed esempio. E contro il Napoli...: Al rientro dopo l'infortunio subito fondamentale con la Fiorentina: ha fermato Belotti. L'Italia, l'Europeo e quell'ultimo gol ...tuttosport