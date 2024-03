Torino Film Festival 2024 | il neodirettore Giulio Base | “Sarà un festival anarchico dove vorrei Martin Scorsese”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dice che il“più snello”, ma “manterrà il suo spirito cinefilo”. La cosiddetta innovazione corre sul filo cona dirigere lo storico TFF. Fondato da Gianni Rondolino nel 1982, poi diretto negli anni da Alberto Barbera, Roberto Turigliatto e Giulia D’Agnolo Vallan, ma anche registi come Nanni Moretti e Gianni Amelio, con l’arrivo della Festa di Roma nel 2006 ilsotto la Mole si è ritrovato senza terreno per prender rincorsa e, faticando sia per le scoperte di nicchia che per i titoli di richiamo. Il supereroe Marvel chiamato a succedere a Steve Della Casa è. 59 anni, attore e regista da decenni (tra ...