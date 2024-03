Torino | Cairo alza la voce | «Arbitri? Tanti errori con noi | spero nel cambiamento»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il Presidente delUrbanonon ci sta, così sui presuntiarbitrali e le fallacie del Var contro la squadra granata Urbanodice no. Il Presidente della, lo fa ai margini dell’evento Verso il tempo delle donne, sferrando un attacco senza mezze misure all’operato della classe arbitrale italiana. Il patron alessandro – in modo particolare – punta il dito verso alcuni presuntidei fischietti nostrani nei confronti della società granata e che avrebbero penalizzato il rendimento di quest’ultima in campionato. Dalle fallacie del Var ai direttori di gara fermati proprio dopo aver arbitrato le partite dei sabaudi,ne ha per tutti e non usa di certo giri di parole. Ma c’è di più, nel ...