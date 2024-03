Torino avversario ostico | attacco fumoso e difesa super | i numeri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il prossimodel Napoli sarà ildi Ivan Juric: i granata sono molto ostici e c’è un dato che lo conferma. Cresce l’attesa per il match di domani sera tra Napoli e. Gli azzurri sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva che manca dalla scorsa stagione. A causa dei risultati altalenanti, infatti, gli azzurri non hanno mai vinto più di due partite consecutive in questa stagione. Un dato impietoso che certifica le difficoltà del Napoli e soprattutto che si nota anche nella classifica degli azzurri. Il Napoli, attualmente, si trova al 7° posto in classifica ed è alla disperata ricerca di punti fondamentali per alimentare la propria corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. La certezza la darebbe il 4° posto, occupato attualmente dal Bologna di Thiago Motta e distante ben 8 punti. La ...