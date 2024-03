Torino | 30enne imputato per violenza sessuale durante un massaggio

(Di giovedì 7 marzo 2024)per unaun. Come riportato da la Stampa e Repubblica, un uomo di 30 anni è accusato di aver abusato di una donnauna seduta che le era stata regalata dal fidanzato con un buono Groupon. La vicenda risale a febbraio 2019 e nei giorni scorsi la trentenne ha testimoniato davanti alla giudice Federica Gallone. Rispondendo alle domande della pm Giulia Rizzo, ha ricostruito il pomeriggio trascorso in quello che poi avrebbe scoperto essere l’appartamento del presunto massaggiatore. “Con il senno di poi, avrei potuto fare un sacco di cose”, ha detto la donna. “Ma lì, nuda, sdraiata su quel lettino, avevo solo paura”. L’uomo le ha chiesto di spogliarsi e poi, ha dichiarato, è rimasto nella stanza dove “non c’era ...

Milik sul mercato: Arkadiusz Milik potrebbe rimanere a Torino, ma le ultime prestazioni lo hanno messo in bilico. Il club è consapevole della necessità di trovare una collocazione ad alcuni ...tuttojuve

Torino – Fiorentina: doppio giallo a Ricci e Toro in 10, ecco le immagini! – VIDEO: Il Torino resta in 10 contro la Fiorentina nel recupero. Al settimo di recupero, Ricci subisce fallo, reagisce nei confronti dell’arbitro con veemenza. Il centrocampista si rivolge in modo ...generationsport

Torino – Fiorentina: ecco le formazioni ufficiali: Torino - Fiorentina: ecco le formazioni ufficiali della sfida della ventisettesima giornata di Serie A 2023/24 in programma alle 20.45.generationsport