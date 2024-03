Tirreno-Adriatico Bauhaus | l’arte della volata Milan beffato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Cinque italiani nei primi sette alla: peccato che il posto che conta se lo prenda Phil(nella foto), velocista tedesco di 29 anni che non vinceva da oltre un anno. Perfettamente pilotato dalla squadra nello sprint all’insù a Gualdo Tadino, la frecciaBahrain nega all’ex compagno Jonathanla gioia del riscatto: il friulano si consola prendendo la maglia ciclamino a punti lasciata per strada da Philipsen, caduto all’ultima curva. Alle spalle del francese Vaquelin, terzo, sfilano nell’ordine Bettiol, Vendrame, il tricolore Velasco e il veterano Caruso. Nella tappa più lunga, segnata dalla fuga di duecento chilometri di Zoccarato, gli unici problemi arrivano dal meteo, freddo e pioggia che costringono i corridori a un andirivieni dalle ammiraglie per proteggersi. In ...