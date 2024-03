Tirreno Adriatico 2024 tappa 5 in Tv | percorso | altimetria | orari e favoriti

(Di giovedì 7 marzo 2024) Giulianova, 7 marzo- La corsa dei due mari entra nel vivo. Dopo la vittoria di Jonathan Milan su Jasper Philipsen nella quartadi Giulianova, con tanto di conquista della magli azzurra da parte del friulano della Lidl-Trek, laprosegue venerdì 8 marzo con la quintada Torricella Sicura a Valle Castellana di 144 chilometri e la prima salita dura della corsa, ovvero il San Giacomo a venti dal traguardo che anticipa lo strappo finale verso l’arrivo. Potrebbe essere una frazione rilevante anche per la classifica generale che vede proprio in Jonathan Milan il nuovo leader a spese di Juan Ayuso, un probabile protagonista insieme agli altri big. Chi vorrà vincere la corsa dei due mari dovrà farsi trovare pronto negli ultimi chilometri anche se la...

