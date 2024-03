Tirreno-Adriatico 2024 | tappa 4 Colpo Milan | frazione e maglia azzurra La classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Giulianova, 7 marzo– La4 dellaconduce la carovana da Arrone a Giulianova dopo 207 km tutti mossi e senza un attimo di tregua: a vincere è Jonathan, che batte in volata Jasper Philipsen e, grazie ai 10'' di abbuono, diventa la nuovaa spese di Juan Ayuso, che nel corso dellaaveva dovuto fare i conti anche con una foratura. In realtà, i disguidi nel corso di una giornata molto movimentata non sono mancati: ne sa qualcosa Thymen Arensman, a sua volta a lungo staccato dal gruppo a causa di un altro guaio meccanico. Va ancora peggio a Caleb Ewan e soprattutto a Mark Cavendish e Tim Merlier, tre tra gli uomini più attesi che invece perdono contatto sui tanti saliscendi di ...