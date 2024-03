Tirreno-Adriatico 2024 | la gioia di Milan | Vittoria di squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Giulianova, 7 marzo- L'obiettivo è stato inseguito fin dalla cronometro inaugurale di Lido di Camaiore, prima della beffa allo sprint inflitta ieri da Phil Bauhaus: nella tappa 4 dellaarriva il riscatto, con gli interessi, di Jonathan, che vince la frazione e, allo stesso tempo, si aggiudica la maglia azzurra, la maglia bianca e quella ciclamino, con quella verde che resta in Italia grazie a Davide Bais. Le dichiarazioni diUn en-plein tanto parziale quanto rincuorante, specialmente se si esamina anche il rendimento di Antonio Tiberi, uno dei seri candidati per occupare le posizioni di vertice della classifica generale e ora in piena linea con le aspettative. Il mestiere diè un altro e il raccolto finora è più che ...