Tirreno-Adriatico 2024 | Jasper Philipsen si inchina a Jonathan Milan | “Su questi arrivi è davvero forte”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Se a farti i complimenti a fine gara è, vincitore di quattro tappe più la Maglia Verde all’ultimo Tour de France, allora devi aver fatto qualcosa di veramente spettacolare. Il belga dell’Alpecin-Deceuninck oggi è stato costretto ad arrendersi ad undevastante nella quarta tappa della: il velocista della Lidl-Trek ha dominato in lungo e in largo a Giulianova. Le parole del belga sulla volata: “È stata molto incerta, speravo di aver vinto ma alla fineè stato più potente. Èmoltoin questo tipo di, quindi congratulazioni a lui”. In generale sulla tappa: ”È stato un finale tosto. Gli ultimissimi chilometri erano in costante salita ed è stato ...