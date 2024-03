Timothée Chalamet vuole un crossover tra Elvis e il suo Bob Dylan

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 7 marzo 2024)vorrebbe che nel suo prossimo film A Complete Unknwon di James Mangold dove interpreterà Bobci fosse un cameo di Austin Butler con il suo. Timothèe ha dichiarato che vorrebbe vedere la creazione di un “Universo Cinematografico Musicale” e il progetto non sembra impossibile poiché, anche nel film Walk the Line su Johnny Cash diretto sempre da Mangold è presente una breve apparizione di, inoltre, Bobammirava molto il re del rock n’ rolle Butler hanno lavorato insieme durante le riprese di Dune – Parte Due ed hanno instaurato un ottimo rapporto di stima e amicizia sul set, tanto che non vedono l’ora di poter tornare a lavorare insieme. Durante l’intervista rilasciata a NMEha detto: “Mi sto ...