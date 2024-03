Tim in Borsa perde il 13 | 5% in un vortice di scambi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Non si arresta la caduta di Tim tra i dubbi degli investitori sulle possibilità che il gruppo ha di raggiungere gli obiettivi del nuovo piano. Il titoloil 13,5% a 0,24 euro sui livelli di metà dicembre 2023 in un turbinio di. Sono finora passate di mano oltre 1 miliardo di azioni rispetto alla media giornaliera di meno di 162 milioni di pezzi.

Tim crolla in Borsa dopo il piano industriale: Investing.com – Borsa Milano oggi non ha digerito il nuovo piano industriale presentato da Tim. A fine mattinata il titolo Telecom Italia (BIT:TLIT) perde oltre l’11% rispetto agli 0,278 euro per ...it.investing

Borsa, Europa cauta nel giorno della Bce. A Milano soffre Tim – Il Sole 24 ORE: Le Borse Europee Deboli in Attesa della Decisione della BCE Le Borse europee hanno chiuso in territorio negativo in attesa della decisione della Banca ...hamelinprog

Tim, 'opportunità per remunerazione dei soci dal 2026': Tim vede, al termine del prossimo triennio, "opportunità di remunerazione degli azionisti". Lo sottolineano i manager nelle slide che accompagnano la presentazione del nuovo piano al Capital Market Da ...quotidiano