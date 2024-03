Thiago Motta | «Anche l’Inter ha punti deboli! Arnautovic? Contenti tutti»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 7 marzo 2024)ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita tra Bologna e Inter. Il tecnico dei rossoblù si è riferitoad. CONFERENZA? La conferenza stampa dia due giorni da Bologna-Inter. Che partita sarà sabato? Sarà una bella partita. Loro sono forti e partono da favoriti in campionato e nella scorsa Champions sono arrivati in finale. Noi siamo dove meritiamo, sia per ciò che mettiamo in campo, sia per gli allenamenti svolti durante la settimana. I ragazzi sanno cosa devono fare e con il nostro pubblico che ci spinge pensiamo di poter fare la nostra prestazione. L’accoglienza dei tifosi dopo Bergamo. Sono emozioni belle, devo ringraziare, sono molto grato dell’affetto dei nostri tifosi, ...