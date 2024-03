The Voice Senior | quarta Puntata del talent show

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 7 marzo 2024) Venerdì 8 marzo alle 21.30, torna a premiare le migliori voci over 60 del Paese, The. Ma cosa li attende nel corso della? Nella competizione, quest’anno si aggiunge un’inaspettata novità… The: la anticipazioni dellaLe “Blind Auditions“, la caratteristica fase delle audizioni al buio in cui i coach dovranno ascoltare i candidati senza poterli vedere, rappresenteranno nuovamente l’appuntamento chiave della. Riuscirà la sola voce dei concorrenti a conquistare i coach? Se riusciranno nell’intento, il coach potrà voltarsi ed accogliere il candidato nella propria squadra. Se però più di un allenatore si gira, allora sarà il concorrente a poter scegliere a chi affidare la propria avventura. Da ...