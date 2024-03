The Gentlemen Netflix | come finisce | spiegazione finale della serie

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dal 7 marzo 2024 è disponibile suThe. Si trattaTV ispirata all’omonimo film del 2019 di Guy Ritchie. Laè ambientata nello stesso mondo, ma ha un cast completamente diverso. Questo adattamento televisivo segue Theo James nel ruolo di Eddie Halstead, il quale dopo la morte di suo padre resta sconvolto quando scopre che una banda ha fatto affari nella sua tenuta. Nel corso degli 8 episodi è al centroscena anche l’attrice Kaya Scodelario, nei panni di Susie Glass e Ray Winstone nel ruolo di suo padre Bobby. The: riassuntotramaLeggi anche: Supersex...

