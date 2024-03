' The Gentlemen' | la serie su Netflix da oggi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) E’ disponibile da, giovedì 7 marzo 2024, “The”, una nuovadiretta da Guy Ritchie e con protagonista Theo James. Se il titolo vi ricorda qualcosa, non state sbagliando. Si tratta, infatti, dello spin off dell’omonimo film, sempre con la regia di Guy Ritchie, uscito nel 2009 e con protagonisti Matthew McConaughey, Charlie Hunnam e Henry Golding. La pellicola fu un successo al cinema, con un budget di 22 milioni di dollari ne incassò 115,2 in tutto il mondo, al box office. Anticipazioni e curiosità sullatv “The” La“The” è composto da 8 episodi e saranno tutti disponibili dal prossimo 7 marzo 2024. Ecco qualche anticipazione. Partiamo dalla base: non è necessario aver visto il film per poter ...