The Gentlemen | la recensione | Guy Ritchie è tornato

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il film: The, 2024. Creata da: Guy Richie. Cast: Kelly Rowland, Trevante Rhodes, Nick SagaTheo James, Kaya Scodelario, Daniel Ings, Joely Richardson, Giancarlo Esposito, Peter Serafinowicz, Vinnie Jones. Genere: Gangster/Action. Durata: 50 minuti/8 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Può l’eredità di un titolo nobiliare e di. una tenuta mettere nei guai un giovane uomo completamente ignaro? Ovviamente si ed è quello che è destinato a scoprire Eddie con la morte del padre, il duca di Halstead. Di regola fuori dall’asse ereditario, si ritrova ad essere l’erede unico di titolo e casa a discapito del fratello maggiore Freddy. Le volontà straordinarie, infatti, sono state scritte in un testamento dal padre e nascondono una ragione ben precisa, anche se ancora sconosciuta ad Eddie. Dietro la tenuta, infatti, c’è molto di più e il caotico Freddy non è ...

