(Di giovedì 7 marzo 2024) Bensarà ile uno dei produttori di The2, ildel thriller diretto da Gavin O'Connor. Bencollaborerà nuovamente con Gavin O'Connor indi The2,del film che nel 2016 aveva incassato 155 milioni di dollari ai box office mondiali. Il progetto sarà prodotto da Amazon MGM Studios e da Artists Equity, fondata dain collaborazione con l'amico Matt Damon. Il team al lavoro sulGavin O'Connor sarà impegnato come regista di The2, scritto da Bill Dubuque. Nel cast, oltre a quello di Ben, ci sarà il ritorno di Jon Bernthal, J.K. Simmons e Cynthia Addai-Robinson. Al centro della trama del ...

Sabato 13 Gennaio 2024 | E' ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una ... (digital-news)

Dopo anni di speculazioni, sembra sia tutto pronto per l'inizio delle riprese del sequel Insieme alla notizia della nuova regia di Ben Affleck , è arrivata ... (movieplayer)

The Accountant 2: Ben Affleck ritornerà nel ruolo del protagonista in occasione del sequel: Ben Affleck sarà il protagonista e uno dei produttori di The Accountant 2, il sequel del thriller diretto da Gavin O'Connor.movieplayer

L’uomo da sei milioni di dollari: Mark Wahlberg aggiorna sul reboot “The Six Billion Dollar Man”: Mark Wahlberg fornisce un update su "The Six Billion Dollar Man", reboot cinematografico de "L'uomo da sei milioni di dollari".cineblog

AMBIENTE - Dall'America arriva la «Fashion Act», la legge per rendere etica la moda: Sprechi ormai considerati insostenibili che negli Stati Uniti hanno scatenato la prima reazione concreta: il “Fashion Sustainability and Social Accountant Act”, più noto semplicemente come “Fashion ...quotidianocanavese