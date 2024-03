Test | Che donna sei?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 7 marzo 2024) C’è ancora spazio per celebrare la Giornata Internazionale dellain questo mondo così in bilico, in cui vengono calpestati i diritti di molti, la pace è in pericolo e il clima è compromesso? Lo spazio c’è, ed è anche tanto. Perché le donne sono in prima linea nella ricerca della pace, nella battaglia per i diritti umani, nella difesa dell’ambiente. Sono sempre protagoniste del cambiamento e pronte a battersi con coraggio per le cause più urgenti. Donne senza diritti L’8 marzo è l’occasione per riflettere su quanto sia potente la forza femminile ma anche su quanto vada protetta, oltre che favorita. Nello studio, sul lavoro, nella cultura, nello sport, le donne brillano per talento, preparazione, creatività. Ma c’è ancora da combattere per i diritti femminili, non solo nella nostra società ma a livello mondiale. In ogni angolo della Terra ci sono donne ...