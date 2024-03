Terzo mandato in Valdarno. Chienni e Botti hanno già detto si

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Arezzo, 07 marzo 2024 – Il primo ad annunciare la ricandidatura, a seguito di numerosi solleciti che gli sono arrivati dalle forze di coalizione, è stato il sindaco di Terranuova Sergio. Martedì scorso lo ha seguito il suo collega di Loro Ciuffenna Moreno. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità anche della candidatura di Leonardo Degl'Innocenti o Sanni, che guida l'esecutivo di Cavriglia. Sono tutti amministratori che si ripresenteranno alle elezioni di giugno grazie al. In alcuni casi, il decreto arrivato da Roma ha "tolto le castagne dal fuoco": è il caso, ad esempio, di Terranuova Bracciolini; in altri ha dato la spinta definitiva agli attuali sindaci a scendere di nuovo in campo dopo settimane di riflessioni, desiderosi, magari, di proseguire un lavoro iniziato e non ancora ...