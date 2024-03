Terrorismo | Fdi | ‘nessuno spazio per chi difende Br nelle università’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Non solo la docente Donatella Di Cesare non ha chiesto scusa per aver espresso solidarietà alla terrorista delle brigate rosse Barbara Balzerani ma ora rivendica la posizione e sostiene di essere sotto attacco. Non c'è limite alle inquietanti posizioni della docente. Non può e non deve esserciper chiilarmato, ancora meno all'interno delle università, luoghi dove colleghi della professoressa sono stati uccisi a sangue freddo". Lo dichiarano Fabio Roscani, deputato di Fratelli d'Italia, e Nicola D'Ambrosio, presidente di Azione Universitaria.