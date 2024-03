Territori al centro Progetti di comunità per riqualificare tredici aree rurali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024), oltre 90 soggetti tra pubblico e privato per far crescere e rigenerare lelocali. Nelledella provincia di Grosseto saranno investiti 3 milioni di euro per realizzare significatividiche sono stati ammessi a finanziamento sul bando di Azione Specifica Leader-Psr 2014-2020 -di Rigenerazione delle. Deii primi sei sono stati finanziati, gli altri 7 sono in fase di accompagnamento verso la definizione di dettaglio. In Maremma, grazie all’impegno di pubblico e privato e soprattutto grazie al lavoro sinergico di soggetti tra loro diversi ma uniti da un comune interesse, hanno preso forma idee di rigenerazione ...