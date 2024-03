Terribile schianto | autista di un furgone del servizio postale muore sull’A58

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un drammatico incidente con un bilancio, purtroppo, tragico quello andato in scena nel pomeriggio del 7 marzo nella zona del Milanese. Sulla A58 tra Paullo e Vizzolo Predabissi in direzione Melegnano, il conducente di undella SDAha infatti improvvisamente perso il controllo del mezzo per cause al momento ancora da accertare. Il veicolo è andato a sbattere in maniera molto violenta contro un’altra vettura che lo precedeva in carreggiando, per poi terminare la sua corsa con un secondo impatto, contro il guardrail. Per l’uomo al volante non c’è stato niente da fare. Il guidatore delè morto nell’impatto: inutili i tentativi di soccorso, con i vigili del fuoco che hanno subito iniziato le difficili procedure per tentare di estrarre il conducente dalle lamiere del mezzo. Ogni tentativo ...