Ternana | la carica di Guida

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il grande slancio di Nicola. Nonostante la pericolosa classifica la macchina rossoverde è a pieni giri per una serie di iniziative e per il progetto più importante. Il presidente appare fiducioso sull’obiettivo-salvezza, loda la squadra per le recenti partite, chiede una grande prova a Pisa (dove è previsto un notevole numero di tifosi rossoverdi) e conferma che la realizzazione del nuovo stadio è prioritaria e in agenda. Se ne è parlato a margine della presentazione del 2° volume di "Arnold e gli scaldapanchina – Un bullo per amico" libro illustrato per ragazzi nato dalla collaborazione traCalcio e Almond Entertainment. "Restano in palio ben 30 punti – ci spiega– e dunque si può e si deve fare ancora molto. La squadra dimostra di avere gamba e condizione fisico-atletica. Dobbiamo ripartire dalle due belle ...