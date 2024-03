Terna presenta il premio Driving energy 2024 – Fotografia contemporanea

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo il successo della seconda edizione, che ha visto circa 2.800 iscritti,lancia il, il concorso gratuito, aperto a tutti i fotografi in Italia, finalizzato alla promozione dello sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore. Ilpropone quest’anno il tema La via dell’invisibile

Antonio Tajani presenta in Parlamento le nuove missioni internazionali dell'Italia, cioè la missione Levante in Palestina , Eunafor Aspides nel Mar Rosso , e ... (fanpage)

A Roma il premio fotografico Driving Energy. De Biasio: “L’invisibile è Terna”: Al Palazzo delle Esposizioni a Roma è stata presentata la terza edizione del premio fotografico Driving Energy. “Questo è un premio molto importante per noi ...lapresse

"Driving energy", torna il concorso di fotografia di Terna: Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA. Se accetti tutti i cookie di profilazione ...ansa

Terna, al via il “Premio Driving Energy 2024 – Fotografia Contemporanea”: Come per le scorse edizioni, le iscrizioni al Premio sono aperte da oggi sul sito ufficiale premiodrivingenergy.Terna.it. La presente edizione conferma l’impostazione della precedente, che è riuscita ...teleborsa