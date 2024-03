Tentato suicidio nel Salento | donna salvata in extremis da Polizia e 118

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 Dopo quelli riusciti o semplicemente cercati nei mesi scorsi, ancora unnel. Questa volta, però, nonostante le terribili premesse, per fortuna si può parlare solo di un dramma sfiorato e di una vita che, alla fine, è stata. E, ancora una volta, sono state le forze dell’ordine, insieme al fondamentale intervento dei medici del 118, a diventare eroi e far sì che si possa parlare solo dinel. Gli Agenti didelle volanti, in collaborazione con la sala operativa della Questura, hanno salvato la vita ad unadi 61 anni che stava minacciando ilingerendo circa 240 compresse di vari farmaci. Tutto è accaduto a Lecce la ...