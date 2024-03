Tennis | Torneo Indian Wells La tedesca Maria sfida Paolini al 2° turno

L'ausraliano si è imposto in due set su Marcos Giron Indian WELLS (USA) - Sarà Thanasi Kokkinakis a sfidare Jannik Sinner al secondo turno del BNP Paribas ... (ilgiornaleditalia)

Nel periodo 6-17 marzo 2024 continua la grande stagione di Tennis su Sky Sport, in virtù dell’accordo in esclusiva fino al 2028 con ATP e WTA; in programma, ... (sportintv.eu)