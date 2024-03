Tennis | Torneo Indian Wells Alcaraz Sono qui per difendere il titolo

Nel periodo 6-17 marzo 2024 continua la grande stagione di Tennis su Sky Sport , in virtù dell’accordo in esclusiva fino al 2028 con ATP e WTA; in programma, ... (sportintv.eu)

Riecco Camila, affascinante e misteriosa: il miraggio più bello del Tennis: Così, le credenziali di Giorgi-Boulter vanno per aria già prima del via, più di quanto accada spesso nel Tennis in generale e in quello delle donne in particolare. Camila si presenta al via di un ...sport.tiscali

Tennis, Nadal si ritira anche a Indian Wells: «Non sono pronto»: Avrebbe dovuto essere il Torneo del grande rientro, l’ennesimo viene ormai da dire, ma anche questa volta Rafa Nadal ha deciso di fare un passo indietro e si è ritirato alla vigilia del suo debutto ne ...mondopalermo

“Donne in campo”, al Tennis Club Bergamo una giornata dedicata allo sport al femminile: “Donne in campo” sarà un’occasione unica per celebrare non solo il Tennis al femminile, ma lo sport in tutte le sue sfumature. Dopo l’avvincente Torneo di doppio femminile aperto a tutte coloro che si ...bergamonews