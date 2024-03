Tennis | Sinner Se non lavoro sto male | il mio obiettivo è migliorarmi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Numero 3 del mondo a Indian Wells l'altoatesino potrebbe scavalcare Alcaraz INDIAN WELLS (USA) - Ovviamente è tra i più attesi. La pressione quando sei numero 3 del mondo e hai la possibilità di diventare il secondo del ranking, c'è, ma Jannikla sopporta senza particolari stress, restando co

Ai Mondiali di Atletica indoor c’è anche l’Italia. Ieri l’esplosione di Mattia Furlani , argento nel salto in alto. Poi anche Simonelli e Dosso. Un’Italia ... (ilnapolista)

Balzo in classifica e best ranking Atp per tre Tennis ti italiani - Flavio Cobolli (n.62), Luciano Darderi (n.73) e Matteo Gigante (n.148) - nella nuova ... (gazzettadelsud)

Siamo praticamente alla vigilia di un nuovo Masters 1000, uno dei più attesi per altro come di fatto sono gli Indian Wells. Così il pensiero vola anche ad un ... (metropolitanmagazine)

Jannik Sinner farà il suo esordio nel torneo 1000 di Indian Wells contro Kokkinakis e Giron. Non è stato ancora reso noto il programma di gioco. Sinner sarà ... (fanpage)

Sinner gioca a palla con il figlio di Nadal: le immagini virali da Indian Wells: Jannik Sinner è pronto all’esordio a Indian Wells… in doppio. Il campione azzurro, che inizierà il proprio cammino in singolare (da testa di serie numero 3) direttamente al secondo turno, scenderà in ...corrieredellosport

"Sinner Sì, sarà il n°1": Il capitano non giocatore dell’Italia, vincitrice della Coppa Davis, in visita al Circolo Tennis Reggio Emilia. E’ stata grande la sorpresa degli agonisti e dei partecipanti alla scuola Tennis del cir ...ilrestodelcarlino

Indian Wells: Sinner 'conta migliorare, se non lavoro sto male': "Il mio obiettivo resta diventare un giocatore migliore settimana dopo settimana. Indipendentemente dai risultati, lavoriamo per questo e spero di dare il 100% in ogni aspetto". (ANSA) ...ansa