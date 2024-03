Tegola per la Samb Stiramento confermato Battista fermo un mese

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Quando c’è un cambio non è mai piacevole e semplice, vuol dire che qualcosa non è andato, però a questo punto della stagione, abbiamo riflettuto tanto, ci voleva un segnale, al di là di mister Lauro, con il quale rimane il rapporto come persona, ma questo è lavoro, bisogna pensare al bene della, il colpevole non è lui, ma per dare una sterzata, a febbraio, certo, si va sempre sull’allenatore. Sembra assurdo, siamo la squadra che ha perso di meno. La società ci tiene e ci crede, sta cercando di fare il massimo per tenere aperto il campionato fino alla fine". Così il ds Stefano De Angelis, ai microfoni di Vera Tv, nel servizio andato in onda martedì sera nel corso di ‘Ritmo di’, ha motivato la scelta dell’esonero del tecnico Maurizio Lauro. Il nuovo corso targato Marco Alessandrini è già iniziato. "Alessandrini – ha detto ancora il ds rossoblù ...

