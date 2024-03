Tegola Barberis | sarà operato | Fattore sfortuna per gli infortuni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Una nuova, ampiamente preventivata, si abbatte sul percorso della formazione di Alberto Aquilani: il centrocampista Andreava sotto i ferri per l’operazione chirurgica di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio, completamente lesionato a causa dello scontro di gioco avuto con il difensore del Modena Giovanni Zaro nella partita giocata lo scorso 28 febbraio. Loto nerazzurro dovrà svolgere un lungo lavoro di riabilitazione prima di riassaggiare il prato verde: per lui lo stop non potrà durare meno di 6-7 mesi. "Quando in pochi mesi si susseguonodi questa gravità – ha commentato Giuseppe Corrado nel corso della conferenza stampa con la quale, ieri, la società ha interrotto il silenzio stampa – non si può non tenere in considerazione il...