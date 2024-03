Teatro “Gesualdo” | rinviato lo spettacolo di Maurizio Battista

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLo“Caro Babbo Natale ti scrivo…” di, inizialmente previsto per giovedì 28 marzo al” di Avellino, è statoa sabato 30 novembre 2024, sempre alle ore 21. I biglietti acquistati per la precedente data del 28 marzo saranno validi anche per il recupero del 30 novembre 2024. Tuttavia, per chi volesse, sarà possibile richiedere l’eventuale rimborso del biglietto entro il 30 aprile 2024 nelle modalità previste dal canale di vendita utilizzato per l’acquisto. Per info ulteriori chiamare il numero 333.8968219 L'articolo proviene da Anteprima24.it.