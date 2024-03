Teatro alla Misericordia di Sansepolcro | gli appuntamenti di marzo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Arezzo, 72024 – Sono tre glidiin programma aldi, a cura dell’Associazione CapoTrave/Kilowatt diretta da Luca Ricci e Lucia Franchi. Il primo, venerdì 15, alle 21, è la prova aperta al pubblico di Hide, performance di e con Edoardo Mozzanega, che con questo progetto ha vinto il Bando SIAE / Per Chi Crea 2023. Hide indaga la “Caverna” come spazio fisico e luogo interiore. Cosa succede al nostro corpo e nella nostra mente se abitiamo una caverna? Il lavoro fisico del performer nasce da un’esplorazione del Vocal Fry, una pratica vocale estrema che dà origine a un suono ancestrale, una vibrazione che assomiglia a un ruggito-fusa: una vocalità che condividiamo con altre specie animali. ...

