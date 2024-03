Taylor Swift ed Emily Dickinson sono parenti | svela un sito di ricerche genealogiche

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il talento diper le parole può essere questione di famiglia: secondo quanto rivelato da unspecializzato in, infatti, la cantautrice americana sarebbe parente della poetessa. In base alledi Ancestry,sarebbe una cugina di. Le duelegate dalla discendenza dallo stesso immigrato, arrivato in America nel 17.mo secolo. L’uomo è il nono bisnonno della cantautrice e il sesto della poetessa. L’antenato si sarebbe stabilito a Windsor, nel Connecticut e poi da lì la sua famiglia si sarebbe spostata in Pennsylvania legandosi agli, infatti, è originaria di ...