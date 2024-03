Taxi | in arrivo in città 8 licenze da 130mila euro l’una Autisti critici | non sono necessarie

Taxi, il rapporto dell'Antitrust che richiama i sindaci: «Servono più licenze». La situazione città per città: Quasi la metà degli utenti che cercano un Taxi con le App o ai numeri delle cooperative - denuncia l’Antitrust - aspettano invano. Per non parlare delle file ai posteggi davanti alle stazioni e agli ...ilgazzettino

Taxi, il paradosso dell’Antitrust: "Più licenze, ma non a Bologna". I sindacati tentati dal ricorso: "Bisogna aumentare il numero delle licenze dei Taxi e la flessibilità dei turni perché si sono riscontrate criticità a Milano, Napoli e Roma", mentre in Comuni come "Bologna, Genova e Torino" non sono ...ilrestodelcarlino

Jodie Foster (“Nyad”): L’unica della cinquina ad aver già alzato la statuetta è la celebre attrice classe 1962, che ha raggiunto con “Nyad” la sua quinta nomination in ...ilsole24ore