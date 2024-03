Tarip | ecco come iscriversi al campione sperimentale

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è tempo fino al 17 marzo 2024 per partecipare alla sperimentazione, il nuovo sistema di tariffazione che terrà conto della quantità dei rifiuti prodotti. Salerno Pulita, nell’invitare tutti i cittadini salernitani ad aderire, ricorda che sono diverse e semplici le modalità di iscrizione. La prima, la più facile, è dire di sì ai facilitatori, muniti di badge e pettorina di riconoscimento, che, in questi giorni, stanno andando nelle abitazioni a raccogliere le adesioni e a fornire informazioni. Saranno loro a compilare il modulo e sarà sufficiente firmarlo. La seconda: è possibile compilare l’adesione e firmarla anche presso i centri comunali di raccolta Fratte e Arechi. Basta chiedere il modulo e il personale lo compilerà. La terza: basta recarsi ai centro di raccolta mobile, che sabato mattina, 9 marzo, si terrà nel rione Zevi e ...

Rifiuti, sperimentazione Tarip a Salerno: si cercano altri volontari, ecco come iscriversi: StampaC’è tempo fino al 17 marzo 2024 per partecipare alla sperimentazione Tarip. Salerno Pulita, nell’invitare tutti i cittadini salernitani ad aderire, ricorda che sono diverse e semplici le modalit ...salernonotizie

Porto Recanati: prende il via la terza edizione della rassegna "Musica voci canti": "LEGGO PER LEGGITTIMA DIFESA" è un'iniziativa promossa da Mente e Corpo in Movimento, Caffè dello Sport e Trifit Potenza Picena, con il Patrocinio del Comune di Potenza Picena, rivolta a tutti i ...viverecivitanova

ecco un nuovo punto d’ascolto: Un nuovo punto di ascolto per i cittadini. Questa mattina a Porto Viro, nei locali situati in piazza della Repubblica 14, avrà luogo la cerimonia inaugurale del nuovo sportello utenti-clienti ...polesine24