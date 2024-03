Tajani | ' parole Putin sull' Italia? Propaganda era arte del Kgb '

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Laera l'del Kgb, la disinformatia eradell'Urss ed evidentemente c'è ancora qualcuno in Russia che usa questaper cercare di mettere altri in difficoltà. L'è dalla pdell'Ucraina ma ciò non significa che siamo in guerra con il popolo russo. Il popolono è amico del popolo russo ma noi non vogliamo che l'esercito russo invada l'Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antoniorispondendo ai cronisti in merito allerivolte da Vladimirallo street artistno Jorit.