Tajani | stupido cancellare la croce da poster Olimpiadi di Parigi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Bucarest, 7 mar. (askanews) – E’ “stupidità” una certa idea di laicità, che vuole negare la storia e l’identità invece di garantire la convivenza e la tolleranza delle diverse culture e religioni, e dei loro simboli. Come è accaduto in Francia, dove neiper ledidell’estate prossima è stata cancellata lache svetta sulla guglia della chiesa dell’Hotel des Invalides. L’episodio è stato riportato, e condannato, dal ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio, nel suo intervento al congresso del Ppe oggi a Bucarest. “Sono molto scontento – ha osservato durante il suo discorso, in inglese – quando guardo certe foto riguardanti i giochi olimpici a”. A questo punto,è passato alla lingua di Molière. “Lo dirò ...

Via la croce dal manifesto delle Olimpiadi. Tajani: 'È stupido, non laico': Polemica dopo che il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici a Parigi ha svelato alcuni manifesti ufficiali per promuovere l'appuntamento internazionale previsto dal 26 luglio nella capitale ...ansa

Il racconto dei funerali in diretta - In migliaia per l'addio a Alexiei: Il dissidente sepolto sulle note di 'My Way' e 'Terminator 2'. Ai diplomatici occidentali negato l'accesso in chiesa. La moglie Yulia: 'Proverò a renderti orgoglioso'. Esequie blindate ma nessun incid ...ansa

La scure di Biden: 550 nuove sanzioni alla Russia, anche per Navalny. Mosca: illegali, risponderemo: Biden incontra vedova e figlia di Navalny: "Putin è responsabile, vi saremo vicini nella battaglia". Lavrov. "Questione interna, nessuna indagine internazionale". Zelensky: "Blocchi al confine polacco ...rainews