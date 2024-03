Tabellone Wta Indian Wells 2024 | i risultati e gli accoppiamenti

(Di giovedì 7 marzo 2024) E’ stato sorteggiato ilprincipale del torneo Wta 1000 di: ecco di seguito ie gli. Si apre il Sunshine Double, con il primo appuntamento nel deserto della California, dove Iga Swiatek e Aryna Sabalenka si trovano – come ormai da tradizione – a guidare le parti opposte del. Dopo tanti anni, torna un’italiana anche tra le prime 15 giocatrici del seeding di un evento così importante: Jasmine Paolini punta a confermarsi dopo lo straordinario trionfo di Dubai. Insieme a lei, al via anche Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIWTA 1000PRIMO ...

Indian Wells, day 2: esordio per 4 azzurre: Esordio per le quattro azzurre inserite nella parte bassa del Tabellone in questo day 2 del “BNP Paribas Open”, terzo WTA 1000 stagionale ...sport.tiscali

WTA Indian Wells: Giorgi schiacciasassi, battuta in due set una stanca Boulter: Ritmo di palla incessante, errori contenuti e un’avversaria fiacca dal recente exploit a San Diego. Questi i motivi del successo agevole di Camila Giorgi, che si guadagna così con merito Noskova al se ...ubitennis

Tennis, le immagini del torneo 1000 di Indian Wells: Dal 6 al 17 marzo si disputa il torneo ATP di Indian Wells. Jannik Sinner va a caccia del successo, e del sorpasso a Carlos Alcaraz, numero 2 dietro a Djokovic. In campo anche le donne.youmedia.fanpage