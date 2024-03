Tabellone Playoff Superlega 2023 2024 volley | tutti gli accoppiamenti

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ilcompleto deiScudetto delladimaschile: eccoglidella fase finale del campionato. Terminata la stagione regolare, le migliori otto formazioni della classifica proseguono la corsa verso lo Scudetto. Si inizia con i quarti di finale al meglio delle cinque partite, in programma dal 6 al 27 marzo al meglio. A seguire le semifinali (31 marzo-14 aprile) e la finale (18 aprile-1 maggio), tutte al meglio delle cinque sfide. Chi si aggiudicherà il titolo di Campione d’Italia? Non ci resta che scoprirlo seguendo gli scontri diretti che si preannunciano ancora una volta spettacolari. Di seguito,glideiScudetto ...

L'Avigliana Basket batte il Kolbe e si aggiudica i Playoff: I Greens trionfano anche senza Barberis, lo fanno battendo i torinesi dopo un tempo supplementare. Playoff guadagnati, l'obiettivo deve essere quello di non commettere passi falsi per sperare in una d ...tuttosport

Emea Masters di LoL: in estate si cambia: Nuova fase a gironi, identica alla precedente: le migliori due avanzano al Tabellone Playoff con partite Bo5 e Tabellone a eliminazione diretta. Come sarà il Summer Split Per quanto riguarda il Summer ...corrieredellosport

BASKET, AVIGLIANA CONQUISTA I Playoff: AVIGLIANA - La Polisportiva Avigliana Basket nel suo secondo anno in DR2 (ex Promozione) conquista ancora i Playoff, vincendo una gara incredibile con Kolbe Torino 79-78 dopo 1 tempo supplementare. Po ...valsusaoggi