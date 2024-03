Tabacco riscaldato | Euromedia Research | Fumatori chiedono di favorire prodotti alternativi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - La survey di, realizzata sull'Italia, ''indica che la maggioranza dei rispondenti - un campione died utilizzatori disenza combustione, qualie sigarette elettroniche - condivide l'adozione, da parte delle istituzioni italiane, di misure che favoriscono l'abbandono delle sigarette tradizionali anche attraverso il consumo di. Orientamento confermato da oltre il 67% di coloro che hanno abbandonato le sigarette pered e-cig''. Lo sottolinea Alessandra Ghisleri, di, in occasione di un convegno sul...

Tabacco riscaldato: "Il proibizionismo non funziona": La Fondazione Luigi Einaudi con un nuovo studio compie una ricognizione sulla regolamentazione dei prodotti del Tabacco: "Italia all'avanguardia" ...today

Prodotti innovativi del Tabacco, i cittadini chiedono più informazioni: ROMA (ITALPRESS) – La maggioranza di fumatori e utilizzatori di prodotti senza combustione, quali Tabacco riscaldato e sigarette elettroniche (e-cig), ...sicilianews24

Tabacco riscaldato, Fondazione Einaudi: “Proibizionismo non funziona”: (Adnkronos) – ”La Fondazione Luigi Einaudi con questo nuovo studio compie una ricognizione sulla regolamentazione dei prodotti del Tabacco, messa in atto in diversi paesi europei ed extra-europei, con ...padovanews