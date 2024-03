Supplenze | interpelli docenti A023 e A041 Scadenze

(Di giovedì 7 marzo 2024) Anche quest'anno le scuole cercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite interpelli . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite Interpelli . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite Interpelli . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli ... (orizzontescuola)

Supplenze 2024: interpelli e avvisi pubblicati dalle scuole (AGGIORNAMENTO del 7 marzo): Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, gli interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a giovedì 7 marzo 2024.scuolainforma

Concorso dirigenti scolastici, in Lombardia si ricercano commissari. Interpello: 2788. L’interpello arriva a seguito del numero delle domande da parte dei commissari insufficiente. Per partecipare occorre compilare i modelli allegati all’interpello. Le domande restano aperte fino ...orizzontescuola

Aggiornamento GAE e GI 2024 2026: ecco il Decreto, domande entro il 15 Marzo: E' stato pubblicato il Decreto per l'aggiornamento delle GAE e delle graduatorie d'istituto (GI) di prima fascia per il biennio 2024 2026. Ecco tutte le informazioni utili e come fare domanda.ticonsiglio