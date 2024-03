Supersex e il pop porno e romantico di Rocco Siffredi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Va bene, parliamo di sesso. Anzi, parliamo di rappresentazione del sesso al cinema e nelle serie televisive. Meglio ancora, parliamo di come il cinema e le serie fatichino a raccontare coi loro codici “normalizzanti”, un’industria particolare come quella del, cercando di renderla più digeribile a un pubblico più ampio. La lunga introduzione ci serve come spunto per parlare dila nuova miniserie di Netflix liberamente ispirata alla vita dell’attore hard(il bravissimo Alessandro Borghi). Un’opera per certi versi sorprendente che ci ha colpite anche per il modo di raccontare il sesso. Rispetto a quanto ci potessimo aspettare, infatti, l’elemento fisico, ovviamente essenziale quando si parla di un personaggio del genere, viene mostrato in maniera solo all’apparenza trasgressiva. ...

Hull's Dinsdales inspires pop-up joke shop in Selfridges: A Hull joke shop, believed to be one of the oldest in England, is among five British outlets that has inspired Selfridges' newly opened pop-up store. Dinsdales felt pranked when they were approached ...au.news.yahoo

Porn-Heavy ‘Supersex’ Is Netflix’s Most NSFW Show Ever: There’s going to be *a lot* of attention paid to the sheer volume of explicit sex and nudity in the new series. But its storytelling value exceeds the graphic titillation.thedailybeast

Supersex, recensione della serie con Alessandro Borghi: nella mente di Rocco Siffredi: La recensione di Supersex, serie Netflix con Alessandro Borghi nel ruolo di Rocco Siffredi: più che la storia del pornodivo, questo è il racconto di Rocco Tano e di cosa voglia dire essere liberi.movieplayer