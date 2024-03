Suora sta morendo | ma accade un fatto incredibile e guarisce

"Balzerani Prego anche per lei". Brigate Rosse, la Suora del dialogo. Dal monastero scrive agli ex terroristi: L’irriducibile delle Br non era nell’elenco delle lettere dal carcere che dal monastero domenicano di Santa Maria della Neve, suor Grazia Colombo intreccia ... dalla professoressa Donatella Di Cesare ...informazione

Otto marzo: Terra e Missione e Fond. Thouret, una scuola di cucito per donne nel villaggio di Ngaoundaul, in Camerun: "Ngaoundaul è un villaggio nel nord del Camerun dove ancora le donne non hanno tanta autonomia e libertà di esprimersi. Anche all’interno della società non ricoprono ruoli decisionali o importanti", r ...agensir

Suora investita da un’auto muore dopo 4 giorni di ricovero in ospedale: Suora investita da auto, morta dopo 4 giorni di ricovero in ospedale. La religiosa aveva 82 anni, non ce l'ha fatta.blitzquotidiano