Succo d' Arancio | il nuovo podcast di Libero | Giusy Tartana intervista Nicola Amoruso

(Di giovedì 7 marzo 2024) "d'" è ildi FitActive in collaborazione conquotidiano. Il brand leader in Italia per numero di palestre aperte, cercherà di raccontare il fitness applicato alle varie discipline sportive. La nostra, insieme a ospiti d?eccezione che hanno dedicato la loro vita allo sport, ripercorrerà la loro storia e il valore del fitness e più in generale lo sport, per ognuno di loro. Il primo ospite èl?ex calciatore che in carriera ha collezionato numeri da record. Nella puntata di oggi scopriremo gli alti e i bassi della sua carriera da attaccante, la nuova vita lontana dal campo e la passione per il Padel.