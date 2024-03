Su taxi e Ncc urge una nuova legge quadro. Ci scrive Andrea Romano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 7 marzo 2024) Non vorrei scandalizzare nessuno, ma le licenzenon sono un problema. O meglio, sono l'ultimo dei problemi nella grande catastrofe italiana del servizio pubblico non di linea. Soprattutto dopo l'ordinanza della Corte Costituzionale venuta ieri, con la quale si assesta un altro colpo ad un campo dove la politica ha largamente fallito - e in modo equanime, con responsabilità ben condivise tra destra, sinistra e centro - e dove le incrostazioni del fallimento sono ormai talmente ingombranti da rendere comici e disperati i tentativi di risolvere questo o quel singolo aspetto della catastrofe. Alcuni esempi? Il "Decreto Asset" ha dato facoltà ai sindaci di aumentare il numero delle licenze, ma senza prevedere come in passato alcun guadagno per le amministrazioni comunali. E poiché i sindaci erano abituati a tenersi qualcosa in cassa dall'avvio di ...