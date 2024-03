Studentesse “spogliate” con Bikinioff | tre compagni indagati per le foto DeepFake diffuse sui social

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 marzo 2024 – Nuova inchiesta della Procura dei Minori di Roma sull’uso die la diffusioni delle suedi nudo false, l’app che impiega tecniche diper realizzaremontaggi di donnedei vestiti partendo da immagini vere. La nuova indagine riguarda tre studenti di età tra i 14 e 15 anni e si riferisce a un secondo episodio avvenuto in un istituto superiore di Latina, una fatto che arriva dopo un’analoga denuncia della diffusione di immagini generate conavvenuta lo scorso settembre sempre in una scuola di Latina che coinvolse una professoressa e 5. Nel caso attuale, che risale a martedì 5 marzo, i tre ragazzihanno preso delledi due compagne ...

Foto delle compagne di classe "spogliate" con l'intelligenza artificiale: il caso in una scuola di Latina: Si tratta di un episodio analogo a quello che si era già verificato nei mesi scorsi in una scuola media pontina, in cui erano state prese di mira delle Studentesse e anche una docente. Questa volta ...latinatoday

Latina, Studentesse di 14 anni “spogliate” con l’app dell’intelligenza artificiale: le denunce dei genitori: Spogliano virtualmente Studentesse minori usando una app. E poi condividono via chat quelle foto di nudo. È successo in questi ...latinapress

Ragazze "spogliate" con l'app Bikinoff, le foto finiscono sui social: tre denunce: L'INDAGINE L'intelligenza artificiale usata come una pericolosa arma, spesso sottovalutata dai più giovani. L'ultimo grave episodio è avvenuto all'istituto ...ilmessaggero